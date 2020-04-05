Kocaeli'deki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir oto boya dükkanında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan E.İ. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Oto boya dükkanı işletmecisi E.İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen H.A. (34) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, H.A'ya pompalı tüfekli ateş etmişti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan H.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 2 kişi suç aletleriyle yakalanmıştı.

Kaynak: AA