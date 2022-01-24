Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karaköprü Mahallesi'nde 22 Ocak'ta T.K'nin (36) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.K. ile D.H.A'nIn savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gölcük ilçesinde 22 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada vurulan T.K, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Gölcük, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title