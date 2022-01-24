Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Karaköprü Mahallesi'nde 22 Ocak'ta T.K'nin (36) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.K. ile D.H.A'nIn savcılık sorgusu tamamlandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gölcük ilçesinde 22 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada vurulan T.K, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri