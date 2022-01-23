Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Karaköprü Mahallesi'nde T.K'nin (36) öldürülmesiyle ilgili 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonda E.K. ile D.H.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan T.K, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli'deki cinayetle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Haber

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