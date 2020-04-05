Kocaeli'deki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
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Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Kocaeli'deki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Kocaeli'deki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada tartıştıkları şahsı pompalı tüfekle öldüren 2 kişi adliyeye sevk edildi.

05.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:58
Kocaeli'deki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Kocaeli'deki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada tartıştıkları şahsı pompalı tüfekle öldüren 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı Sokak üzerinde bulunan bir oto boya dükkanı sahibi E.İ. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.A. iş yerine geldi. H.A. ile E.İ. ve E.İ. şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında H.A. iddialara göre elindeki tabancayı E.İ. (44)'ye yöneltti. Kendisine yönelen silahı gören E.İ., iş yerindeki pompalı tüfekle H.A.'ya ateş ederek bacağından vurdu. Sağ diz üstünden yaralanan H.A. kanlar içinde yerde kalırken olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı H.A. ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. H.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili E.İ. ve E.İ. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli'deki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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Kocaeli'deki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
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