Kocaeli'deki cinayet zanlısı tutuklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
24.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:44
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Kerpe Mahallesi'nde bir sitenin yöneticisi Mustafa Baygül'ün (73) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan site bekçisi G.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA