Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa verildi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Müslüm Ayyıldız (25), bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Ayyıldız'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "yasak niteliğe haiz bıçak bulundurup taşıma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya ilişkin söz verilen müşteki baba Hasan Atay'ın avukatı Nermin Karataş, mütalaaya katılmakla birlikte yazılı beyanda bulunacaklarını bildirdi.

Sanık avukatı Yüksel Umut da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanık Ayyıldız ise olayda maktulü öldürmek gibi bir amacı olmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunma hazırlaması için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Olay

Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde 2 Ağustos'ta çıkan kavgada Çağatay Burak Atay (21), Müslüm Ayyıldız tarafından bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Atay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Ayyıldız hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA