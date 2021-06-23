Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadının hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu, 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadının hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu, 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık V.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.K. ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, olayın meydana geliş şekli, V.K. ile maktul Ebru Tenk (34) arasında geçmişe dayalı husumet, olayda kullanılan silahın niteliği, hedef alınan bölge ile sanığın silahından çıkan merminin maktulün vücudunda isabet ettiği bölge gözetilerek eyleminin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediğinin beyanlar, olay yeri inceleme raporu, ölü muayene ve otopsi tutanağı ile diğer delil ve raporlarla anlaşıldığı aktarılan mütalaada, V.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık E.K'nin ise suça iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli ve kesin kanıt bulunmadığından beraati istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde 2019 yılında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ebru Tenk silahla yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ebru Tenk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili V.K. ve ağabeyi E.K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Cinayet zanlısı V.K. ve ağabeyi E.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sanık E.K, daha sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Eşiyle görüşmesini istemediği Ebru'yu öldürdü, müebbet hapsi istendi
Eşiyle görüşmesini istemediği Ebru'yu öldürdü, müebbet hapsi istendi
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Deniz Poyraz Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emel Sayın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Müldür Metin Oktay Okay Yokuşlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 16:07:11. #1.13#

title