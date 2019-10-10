Kocaeli'deki camilerde Fetih suresi okundu

10.10.2019 07:24

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kocaeli'de tarihi Fevziye Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunması ve dua edilmesi talimatı üzerine Kocaeli'deki camilerde de Kur'an okundu.

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden İl Müftü Vekili İhsan Yeğen'e cemaat eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da operasyonda görev yapan Mehmetçikler için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA