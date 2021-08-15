Kocaeli'deki bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Avcı, Fatih Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal