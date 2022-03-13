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Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Caddesi'nde R.Ş. (32) ve İ.A. (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, yanında bulunan bıçakla İ.A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan İ.A, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.A, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan R.Ş, daha sonra polise teslim oldu.

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA / Melih Palas - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Haberler

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