AVM'lerde salgın denetim ekibi bulunacak

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentteki alışveriş merkezlerinde (AVM) açılıştan kapanışa kadar denetim ekibi bulunacağını bildirdi.

Yavuz, salgınla mücadele kapsamında kentte sürdürülen denetim çalışmaları kapsamında AVM'leri ziyaret etti. Burada denetimler yapan Yavuz, firma yetkililerine çeşitli uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiyen eden Yavuz, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Yavuz, gazetecilere, koronavirüsle mücadelenin seferberlik anlayışıyla yürütülüp toplumun her kesiminin desteğiyle sonuçlandırılabileceğini söyledi.

Şu ana kadar hem Türkiye'nin de hem de milletin birlikte salgınla iyi bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Yavuz, dünyaya örnek uygulamalar ortaya konulduğunu kaydetti.

Yavuz, son dönemde mutant virüsle yayılım hızında artış olduğunu dile getirerek, "Kontrollü normalleşme, dinamik denetim dönemi olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından adlandırılan bu dönemde başta valilerimiz, vali yardımcılarımız, il müdürlerimiz, il müdür yardımcılarımız, güvenlik birimlerimiz, odalarımız, yani hepimiz sahadayız. Bugün de AVM'leri bizzat denetlemeyi tercih ettim. Çeşitli uyarılarda bulunduk." diye konuştu.

Vatandaşlara, koronavirüsle mücadeleye destek çağrısında bulunan Yavuz, şöyle devam etti:

"Ekonomimizi sekteye uğratmamalıyız. Kurallara uymalıyız. Böyle yaparsak başarılı olacağız. Aksi halde kazanımlarımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Kısıtlamalara gitmek zorunda kalmayalım istiyorum. O yüzden Kocaelili kardeşlerimizden kurallara uymalarını, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkmaları gerektiğinde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz.

Özellikle işletme sahiplerine uyarılarda bulunduk. AVM'lerde aynı anda bulunması gereken müşteri sayısı ve mağazalarda da metrekare başına ne kadar müşteri bulunabileceği kapılarda yazılı. Bu kurallara uyulması için bir kez daha ikaz ettik. Zaten HES koduyla alıyoruz, bu konuda hassasız. Daha yoğun denetimler yapacağız. Bugün gördüğümüz bazı eksiklikleri de not ettik. Bundan böyle her AVM'de sabah açılış saatinden kapanışına kadar en az bir ekibimiz kalıcı olarak bulunacak. Asla yarım saat dahi görev alanı terk edilmeyecek çünkü denetim ekibi gittikten sonra rahatlama meydana gelebiliyor. Kendi polisimiz olursak, vicdanımızın bekçisi olursak sorunları çözmüş oluruz."

"7 bin denetim ekibine ilaveler olacak"

Vali Yavuz, her zaman sevgi dilini kullanarak ikazlarda bulunduklarını, direnen olduğunda da hukukun gereği yerine getirilerek denetimlerin sürdürüleceğini söyledi.

Kocaelililere güvendiğini ifade eden Yavuz, "İnşallah onlar da güvenimizi boşa çıkarmayacak şekilde çağrılarımıza kulak verecektir." dedi.

Yavuz, 7 bin kişiden oluşan denetim ekibine ilavelerin olacağını anlatarak, "Daha önce de '60 bin kamu görevlimiz var, bu 60 bini de kullanacağız' demiştim. O yüzden kamu görevlisi arkadaşlarımın da bu çağrımıza gönüllü katılacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız