Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama - Haberler

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Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat tarihinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga neticesinde Tarık Tanaç, S.Ö. isimli şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi darp neticesinde yaralanmış, 2 ev de kundaklanmıştı.

Dün ise mahallede tansiyon yeniden yükseldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, S.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evi ve bir kamyoneti ateşe verdi.

Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli önce gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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