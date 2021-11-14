Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

KOCAELİ'de, Bulgaristan'daki seçimler nedeniyle kurulan 7 sandıkta çift vatandaşlar oy kullandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, Bulgaristan'daki seçimler nedeniyle kurulan 7 sandıkta çift vatandaşlar oy kullandı. Kentteki yaklaşık 10 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Bulgaristan'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için Kocaeli'de 7 sandık kuruldu. Ülkedeki seçim sürecini anlatan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Fahri Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, "Bulgaristan genel seçimleri, 4 yılın ardından bu sene ilk defa nisan ayında yapıldı. Fakat nisan ayında çıkan tablo ile yeni bir hükümet kurulamadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın atadığı teknokrat hükümeti ile geçici bir hükümet, 11 Temmuz'da tekrar erken seçime gitme kararı aldı. Erken seçimden sonra ortaya çıkan aritmetikte yine bir hükümet kurulamadı. Tekrar erken seçim kararı alındı. Bugün yapılan erken seçimin bir farkı da süresi dolduğu için cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıyor olması. Şu an hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi birlikte yapılıyor. Gelen vatandaşlarımız ikisi için oylarını kullanıyor" dedi.

'TEMMUZ'A GÖRE ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bu seçimde katılımın artmasını beklediklerini belirten Çolakoğlu, "Bugün Kocaeli'de 7, Türkiye genelinde ise 126 sandık var. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın sandığa giderek oylarını kullanma hakkına sahip. Kocaeli'de 10 bine yakın seçmen var. Türkiye genelinde de 350 bin civarında seçmen var. Katılımın temmuz seçimlerine göre, önemli ölçüde artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.


- Derincekocaeli
Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Kocaeli'deki 7 sandıkta Bulgaristan seçimleri heyecanı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeselini bu sözlerle anlattı: Gözlerim yaşlı olarak izledim, ağladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeselini bu sözlerle anlattı: Gözlerim yaşlı olarak izledim, ağladım

 Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi

Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi

 Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title