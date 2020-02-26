Kocaeli'deki 4 sanığın yargılandığı "zimmet davası"nda karar

26.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:34

Kocaeli'de bir lastik fabrikasında, yaklaşık 6,8 milyon lirayı zimmetine geçirdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Yusuf T. ile tutuksuz sanıklar H.A, F.K. ve T.Ş. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, 10 Ekim 2019'da açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, fabrikada bordro şefi olarak görev yapan sanık Yusuf T'nin, şirketin maaş ve benzeri ücret ödemelerini gerçekleştirirken kendisi ve diğer sanıkların hesabına para yatırılmasını sağladığı ve sanıkların bu yolla şirketten 6 milyon 860 bin 353 lira haksız menfaat temin ettiklerini belirtti.

Savcı, sanık Yusuf T'nin işlemiş olduğu "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 3 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasına, sanıklar H.A, F.K. ve T.Ş'nin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıl üçer aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları mütalaaya katılmadıklarını ve müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Yusuf T, daha önceki savunmalarını tekrar ederek, "Küçük çocuğum bulunmaktadır. Hastalığıyla ilgili belgeleri daha önce mahkememize sunmuştum. Hastalığı nedeniyle cezaevine gelememektedir. Mağduriyetim söz konusudur. Yaşanan bu olaylar nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Firma avukatları da sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerini savunarak, ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme kararını açıkladı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yusuf T'nin, "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10 yıl 6 ay, "özel belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 14 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, 98 bin lira adli para cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, diğer sanıklar H.A. ve F.K'yi "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıl hapis cezasına ve 70'er bin lira adli para cezasına, T.Ş'yi ise aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapse ve 84 bin lira adli para cezasına mahkum etti.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yusuf Türk'ün ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılarak, "Sanık ifadesinde, 2014'ten itibaren internet üzerinden yurt dışı kaynaklı bahis oynamaya başladığını, önceleri kendi parasıyla oynadığını, birikimi ve kredi olanakları kapanınca fabrika çalışanlarının isimlerini ve hesaplarına, maaş ve diğer ödemeleri üzerinden bordroda istediği değişiklikleri yapıp, hak ettiklerinden fazla paranın yatırılmasını sağladığını, fabrikadaki onay sürecinden sonra paraların hesaplara yatırılmasını sağladığını, daha sonra fazla para yatırılan personeli arayarak, fazla yatırılan paraların belirlediği hesaba ve bazı miktarları da diğer şüphelerin hesabına yatırılmasını istediğini belirtti." ifadeleri yer alıyor.

Sanık Yusuf T'nin, yaklaşık 250 kişinin hesabını bu şekilde kullanmış olabileceğini anlattığına yer verilen iddianamede, fabrikanın kasasından yaklaşık 6,8 milyon liranın zimmete geçirildiğinin belirlendiği belirtiliyor.

İddianamede, biri tutuklu 4 sanık hakkında 21 yıl 3'er ay hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: AA