Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

07.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:06

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in babası cinayet zanlısı olarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy mevkisinde 8 Aralık 2008'de Bülent Erdem'in (30) yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

O dönemde alınan ifadelerde baba N.E'nin, kiraladığı otomobille kaza yapmasından dolayı ilgili şirketle oğlu arasında hasar bedeli konusunda husumet bulunduğunu, oğlunu o kişilerin öldürmüş olabildiğini aktarıp soruşturmayı yanlış yönlendirmesi üzerine jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada sonuç elde edemedi.

Babanın çelişkili ifadelerini inceleyip soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, baba N.E'nin olay günü oğluyla cinayet bölgesinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, baba N.E'yi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi.

N.E. emniyetteki sorgusunda, oğluyla Ayvalık'tan Gölcük'e gelirken araç kiralama şirketine olan hasar borcunu ödemesi için tartıştıklarını, ilçeye gelince oğlunu tabancayla otomobilde öldürüp Karamürsel'de yol kenarına bıraktığını ifade ettiği öğrenildi.

Babanın olaydan sonra bu durumu eşine dahi söylemediği, Erdem'in annesinin de olayın aydınlatılmasını yakınlarına söylediği belirtildi.

N.E'nin oğlunu öldürdüğü otomobilin de Ayvalık'taki evlerinin önünde atıl vaziyette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA