KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde ikamet eden H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş. isimli 7 şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü hedef ve ideolojileri doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edildi. Polis ekiplerinin 25 Haziran sabahı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheli evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA