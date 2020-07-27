Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu, tır ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
27.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:20

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu, tır ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kirazlıyalı mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen Adnan Ç. idaresindeki 34 BCU 406 plakalı konteyner taşıyan tır, trafiğin yavaşlaması üzerine frene bastı.

Bunun üzerine tırın arkasında seyreden panelvan, hafriyat kamyonu ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Panelvanda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan otobüsteki 3 yolcu ile muavin, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik akışı bir süre aksadı.

Kaynak: AA

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