Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
27.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:56

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Jandarma Kavşağı mevkisinde, Ankara yönündeki 3 tır, 2 kamyonet, 2 otomobil ve 1 minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, 06 EF 8708 plakalı kamyonetin sürücüsü Turgay Yusuf, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yusuf ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer 2 yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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