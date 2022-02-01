Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Beylikbağı mevkisinde, profil demir boru yüklü tır, midibüs ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada tır sürücüsü H.T. ile minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

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