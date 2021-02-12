Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu güney yan yolda Ankara yönüne giden Göksal K. idaresindeki 41 ADY 350 plakalı minibüs, Kandıra sapağı mevkisinde aynı istikamete giden Çetin B'nin kullandığı 41 KY 352 plakalı minibüsle çarpıştı.
Savrulan Çetin B. idaresindeki minibüs de öndeki Kamil A'nın kullandığı 16 AFR 028 plakalı otomobile vurdu.
Kazada, minibüs sürücüsü Göksal K. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman