Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Çayırova kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Anadolu Otoyolu Çayırova kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu İstanbul istikameti Şekerpınar Mahallesi'nde 4 otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal