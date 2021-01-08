Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

08.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:30

Anadolu Otoyolu Çayırova kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Anadolu Otoyolu Çayırova kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu İstanbul istikameti Şekerpınar Mahallesi'nde 4 otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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