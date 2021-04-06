Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu