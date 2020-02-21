Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Küçük Sanayi Sapağı mevkisinde, 1 kamyonet ile 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Cihan Karakoç, Mahmut Almohamat, Murat Koçalan ve Muhammet Aras, ambulanslarla Darıca ve Gebze ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.