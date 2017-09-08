Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Yalova istikameti Kavaklı Mahallesi'nde Gürbüz Yalçınkaya yönetimindeki 34 RZ 3680 plakalı otomobil, Bünyamin Delikan idaresindeki 41 ZR 160 plakalı otomobille çarpıştı.



Daha sonra arkadan gelen Yılmaz Güler idaresindeki 41 NH 479 plakalı otomobil de kazaya karıştı.



Kazada yaralanan Güler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.