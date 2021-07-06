KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI - YENİDEN
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KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kalan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 karayolu Hereke geçişinde meydana geldi. İzmit yönü giden Ünal Armutçu yönetimindeki 19 TZ 905 plakalı kamyon, yağmurlu havada yolda kayarak Şener Kaya idaresindeki 01 CYT 60 otomobil ve İsmail Demir yönetimindeki 41 HY 357 plakalı kamyonete, ardından da yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Demir'i ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat sonra polis ekipleri tarafından bir şeridi açılan yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI - YENİDEN
KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI - YENİDEN
KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI - YENİDEN
KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI - YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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