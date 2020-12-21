Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 yaralı

21.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:22
Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde, seyir halindeki 3 araç kontrolden çıkarak, Issıkgöl Caddesi ve 2404. Sokak'ın kesiştiği noktada çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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