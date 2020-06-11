Kocaeli'de zifte yapışan köpek kurtarıldı Kocaeli'de boş araziye dökülen zifte yapışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de boş araziye dökülen zifte yapışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muallimköy Kavşağı mevkisinde bir köpeğin, boş araziye dökülen zifte yapıştığını gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, bastığı ziftten kurtulamayan köpeği çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Hayvanın zarar görmemesi için özenle çalışan ekipler, zifti yaklaşık bir saatte kürek yardımıyla kazıyarak köpeği kurtardı.

Köpek, temizliği ve tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA