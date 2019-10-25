Kocaeli'de zemin etüdü yapılan arsada metan gazı çıktı

25.10.2019 13:38

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boş bir arsada yapılan zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkması nedeniyle AFAD ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir firmanın zemin etüdü yaptığı arsadan metan gazı kokusu gelmesi üzerine, polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber verildi.

AFAD ekipleri, arsada yaptıkları incelemede, kokunun toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, arsanın etrafını emniyet şeridiyle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kokunun, toprağın altından gelen doğal metan gazından kaynaklandığını söyledi.

Çevre binalarda her hangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını ifade eden Balaban, "İnşaat yapmak isteyen arsa sahibi, zemin etüdü yaptırırken topraktan metan gazı gelmiş. Arsayı şeritle çevirerek, gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz olay yerinde. Vatandaşlarımız uyarıldı. Metan gazının bir iki gün içinde boşalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA