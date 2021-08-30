Kocaeli'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kocaeli'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Kocaeli'de coşkuyla kutlandı.

Kocaeli'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Kocaeli'de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Kocaeli'de törenle kutlandı. Kocaeli Valiliği'nin önünde gerçekleştirilen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Cumhurbaşkanı'nın mesajlarının okunması ile devam etti. Etkinliklerde mehteran takımının etkinlikler, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve halk oyunları vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kutlamanın ardından gaziler, Kara, Deniz ve Jandarma Komutanlıklarına bağlı askerler tören geçişi yaparak protokolü selamladı. Ayrıca törende Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 helikopter de gökyüzünden tören geçişi yaptı. Törenin bitmesinin ardından çocuklara kitap hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı