Kocaeli'de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak

Kocaeli'de düzenlenecek etkinliklerle, Zafer Bayramı coşku ile kutlanacak.

Kocaeli'de düzenlenecek etkinliklerle, Zafer Bayramı coşku ile kutlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenleyeceği etkinlik ve konserlerle kutlayacak. Sevilen sanatçılar Tuğçe Kandemir, Koray Avcı ve Kıraç, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Konserler, Zafer Bayramı'na coşku katacak.

29 Ağustos Pazar günü İzmit ve Gebze'de iki ayrı konser düzenlenecek. Sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir 29 Ağustos Pazar günü, 20.30'da Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önündeki sahnede sevenleriyle buluşacak. Türk Rock Müziğinin güçlü sesi Kıraç ise aynı gün Gebze Metin Oktay Stadı'nda şarkıları ile bayram coşkusuna katılacak. Kıraç Konseri 21.30'da başlayacak.

30 Ağustos Pazartesi günü ise Koray Avcı en güzel şarkılarıyla Kocaelilerin Zafer sevincine ortak olacak. 20.30'da başlayacak olan konser, İzmit Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Pazar ve Pazartesi günlerinde gerçekleştirilecek Zafer Bayramı konserleri öncesinde yerel sanatçılar, pandemi sebebiyle uzun zamandır ayrı kaldıkları Kocaelililerle buluşarak, konserler verecek. Ayrıca her iki günde etkinliklerle eş zamanlı olarak, sahnede Kocaeli Bilim Merkezi'nin gerçekleştireceği Bilim Showları gerçekleştirilecek. Yine konserler öncesinde Seka Park Uçurtma Tepesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)18 adet stantta branş tanıtımı ile atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

30 Ağustos Pazartesi günü "Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmi Açık Hava Çocuk Sineması'nda izleyecek. Sinema 20.00'de başlayacak. Etkinlik sırasında çocuklara, sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır ikramında bulunulacak. Zafer konserlerinde ise, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı