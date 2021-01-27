Kocaeli'de zabıtanın pazarda bulduğu para sahibine teslim edildi
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Kocaeli'de zabıtanın pazarda bulduğu para sahibine teslim edildi

27.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:49
Kocaeli'de zabıtanın pazarda bulduğu para sahibine teslim edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından pazarda bulunan 1000 lira sahibine ulaştırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından pazarda bulunan 1000 lira sahibine ulaştırıldı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Pazar Amirliği ekipleri, pazar alanında unutulan kayıp eşyalarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda zabıta ekipleri tarafından Doğukışla kapalı pazarında yapılan denetim sırasında 1000 lira bulundu.

Zabıta ekipleri, parayı muhafaza altına alarak konuyla ilgili anonslar yaptı.

Anonsu duyarak pazar alanındaki zabıta ofisine gelen parasını kaybeden kadın, ekiplerle görüştü.

Para, zabıta ekipleri tarafından teyit edilerek tutanak karşılığında kadına verildi.

Kadın, parasını teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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