Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tohumların dağıtımı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki çiftçilere dağıtılan yerli tohumlar 50 bin dekar arazide ekilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki çiftçilere dağıtılan yerli tohumlar 50 bin dekar arazide ekilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme" projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli yem bitkisi tohumunun çiftçilere dağıtımına başlandı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, silajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu ve çayır mera karışımları olmak üzere 6 bin 100 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi.

Çiftçilere, talepleri üzerine bu yıl da ilkbaharda üretim sezonunda ekilmek üzere 90 ton dane ve silajlık mısır, 30 ton yonca olmak üzere toplam 120 ton sertifikalı tohum desteği sağlanacak.

Kocaeli genelinde yaklaşık 2 bin 500 çiftçinin yararlanacağı tohumların dağıtımının salgın nedeniyle muhtarlar aracılığıyla yapılacak.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının fuar alanındaki hizmet binası önünde gerçekleştirilen tohum teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, belediye olarak tarıma ve hayvancılığa önem verdiklerini, bu kapsamda bugüne kadar çiftçilere ciddi destekler sağladıklarını vurguladı.

Büyükşehir olarak 2014'ten bu yana, özellikle kırsalda daha verimli, çimlenme kabiliyeti yüksek tohumları çiftçilerle buluşturarak, üretimine destek verdiklerini belirten Aydınlık, "Bu yıl desteğimize 2 bin 500 çiftçimize yüzde 50 hibeli 120 ton tohum vererek devam ediyoruz. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, ilgili şube müdürlüklerimiz ve bizler, muhtarlarımızın ve çiftçilerimizin emrindeyiz. Kapımız her zaman açık. Burada yaptığımız bütün faaliyetler, sizlerin talepleri çerçevesinde gelişiyor. Tarım ve hayvancılığa olan desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Törene, Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, İzmit Tarım Kredi Kooperatifi ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü ile ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından dane ve silajlık mısır ile yonca tohumları, çiftçilere ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Yerli olarak üretilen verimi yüksek sertifikalı tohumlar, il genelinde yaklaşık 50 bin dekar araziye ekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay