Kocaeli'de yüz yüze eğitime kar engelli
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Kocaeli'de yüz yüze eğitime kar engelli

14.02.2021 20:14 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:19
Kocaeli'de yüz yüze eğitime kar engelli

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitilme başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verilirken, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasına karar verildi.

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitilme başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verilirken, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasına karar verildi.

Kocaeli Valiliği tarafından kent genelinde dün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verilmesi kararı alındı. Ayrıca hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı belirtildi. Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son alınan meteoroloji verilerine göre, öğretmen ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tüm ekipleriyle 24 saat görev başında olacak; sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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