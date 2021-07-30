Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz'da örgüt üyelerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmalarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Balçık Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yurt dışına kaçma girişiminde bulunan eski emniyet mensubu 4 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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