Kocaeli'de yunuslar görüntülendi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Türkiye, İzmit, Güncel

Kocaeli'de yunuslar görüntülendi

KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

08.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:51
Kocaeli'de yunuslar görüntülendi

KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Türkiye'nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla temizlenmeye devam ediyor. Körfezdeki deniz suyunun temizlenmesi ile birlikte daha önce kaybolan bazı balık türleri de İzmit Körfezi'ne geri dönmeye başladı. Bu türlerden bir olan yunuslar da dün akşam saatlerinde Başiskele sahilinde görüldü. Deniz yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

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