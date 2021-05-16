KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
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KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

KOCAELİ'nin Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Körfez ve Derince ilçelerinin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışla yerler beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler araçlarının zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarında ya da saçak altlarında bekledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolunun bazı ekili alanlara da zarar verdiği görüldü.

KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI
KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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