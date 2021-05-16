KOCAELİ'DE YÜKSEK KESİMLERDE DOLU YAĞDI

Polis uğraşsa da bir türlü uyanmak bilmedi! İlk sözlerine ise kimse anlam veremedi

KOCAELİ'nin Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

KOCAELİ'nin Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Körfez ve Derince ilçelerinin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışla yerler beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler araçlarının zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarında ya da saçak altlarında bekledi. Fındık büyüklüğünde yağan dolunun bazı ekili alanlara da zarar verdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı