Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olduİZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu.
18.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:25
Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.
Kocaeli'de gece hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmit'te şehrin en yüksek noktalarından biri olan Umuttepe'de, yeşil alanlar ve araçların üzerleri karla kaplandı.
Kaynak: DHA