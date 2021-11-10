Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
100 kara yolunun Dilovası kesiminde yön tabelası direğine çarpan odun yüklü kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL (AA) - D-100 kara yolunun Dilovası kesiminde yön tabelası direğine çarpan odun yüklü kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul istikametinde seyreden Recep E. idaresindeki 34 ZF 6271 plakalı odun yüklü kamyon, Dilovası kavşağında refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyondaki bazı odunlar yola düştü.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Recep E, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre aksayan trafik akışı, odunların ve aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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