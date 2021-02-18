Kocaeli'de yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 70 yaşındaki hasta, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalleden, belediye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 70 yaşındaki hasta, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalleden, belediye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerinden Kutluca'da 70 yaşındaki Şemsettin Kerenciler'in rahatsızlanması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kentte günlerdir etkisini gösteren yoğun kar nedeniyle mahalleye gitmekte zorlanan sağlık ekiplerinin, hastaya ulaşması için Büyükşehir Kar Timleri çalışmalara başladı. Ekipler, yolda birikmiş karları iş makineleriyle temizledi.
Yolun açılmasıyla mahalleye ulaşan ekipler, daha sonra Kerenciler'in hastaneye yetiştirilmesini sağladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay