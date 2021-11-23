Kocaeli'de yolcuyu darbettiği ileri sürülen şoför tutuklandı

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tartıştıkları yolcuyu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Dilovası'nda 18 Kasım'da halk otobüsünden indiği sırada darbedilen Şenol Bayraktar'ın (45) şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden şoför M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Gebze ilçesinde yaşayan Bayraktar, 18 Kasım'da sabah işe gitmek için beklediği yerde halk otobüsünün durmaması üzerine gelen başka otobüsün şoförüne durumu şikayet etmişti. Durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförüne hakaret etmesi üzerine Bayraktar, o kişinin babası olduğunu söyleyen sürücüyle tartıştıktan sonra araçtan indirilmişti. Daha sonra başka bir halk otobüsüne binen Bayraktar, Dilovası'nda araçtan indiği sırada otobüs şoförü ile 4 kişi tarafından darbedilmişti.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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