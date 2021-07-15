Kocaeli'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi
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Kocaeli'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi

Kocaeli'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaya öldü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaya öldü.

Otoyolun Körfez ilçesi geçişinde seyreden yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem A'ya (40) çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen evli ve 2 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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