Yolcu otobüsünün bagajında 38,5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
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Yolcu otobüsünün bagajında 38,5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

21.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:39

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün bagajında 38 kilo 550 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün bagajında 38 kilo 550 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda takibe aldıkları yolcu otobüsünü Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, bagaj kısmında kargo paketi süsü verilmiş kutuda makina dişlileri içerisinde 31 paket halinde 38 kilo 550 gram Afyon sakızı buldu.

Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yolcu otobüsünün bagajında 38,5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Yolcu otobüsünün bagajında 38,5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Yolcu otobüsünün bagajında 38,5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Yolcu otobüsünün bagajında 38,5 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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