Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi
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Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:52
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi

'de yolcu otobüsünde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine iki valizin tabanına 40 parça halinde gizlenmiş 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Valizlerin sahibi yolcu F.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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