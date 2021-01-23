Kocaeli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

23.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:24
Kocaeli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisi Ankara istikametine seyir halinde olan V. Ü. yönetimindeki 41 ABY 384 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette seyreden M.H'nin kullandığı 34 AL 1264 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan M.H. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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