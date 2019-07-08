Kocaeli'de yol verme kavgası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir otomobilin sürücüsü U.S, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle trafikte ismi öğrenilemeyen bir sürücü ile sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen sürücü yanındaki tabancasıyla U.S'yi bacağından yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA