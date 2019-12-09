Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.

09.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:58
Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.


Kocaeli'de saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Kartepe ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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