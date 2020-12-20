Kocaeli'de yoğun sis
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Kocaeli'de yoğun sis

20.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:35
Kocaeli'de yoğun sis

KOCAELİ'de yoğun sis etkili olurken, D-100 yolunda görüş uzaklığının yer yer 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

KOCAELİ'de yoğun sis etkili olurken, D-100 yolunda görüş uzaklığının yer yer 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. 

Kentte sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Birçok ilçede görüş uzaklığını yer yer 50 metreye kadar düşüren sis, ulaşımın aksamasına neden oldu. Kısıtlama nedeniyle sokaklar boş olsa da izinleri olan ve iş yerlerine gitmek isteyen birçok kişi, trafikte zorluk yaşadı. Özellikle D-100 yolunda sürücüler, sis nedeniyle araçlarının hızını düşürerek ilerledi.


Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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