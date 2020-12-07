Yoğun sis
07.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:10
Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerindeki yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerindeki yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sisin etkili olduğu kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız