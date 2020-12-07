Yoğun sis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yoğun sis

07.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:10

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerindeki yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerindeki yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde sürücüler trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Yoğun sis
Yoğun sis
Yoğun sis
Yoğun sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

İlgili Haberler

Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
ÇANAKKALE - Boğaz yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE - Boğaz yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Sezen Aksu Pınar Altuğ Burcu Esmersoy
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Aralık Diyarbakır Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoğun sis - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 10:09:57. #1.14#
title