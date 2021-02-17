Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

17.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:50
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karla kaplı yollarda meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

?Kocaeli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış aralıklarla devam ederken, kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda ulaşımı etkiledi. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşüp, yol karla kaplanınca araçlar ilerlemekte zorlandı. Araçların kayması sonucu yaşanan kazalar ulaşımda aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri, hasar gören araçların yoldan hemen kaldırılmasını sağlayarak ulaşımı açık tuttu. Şehir merkezinde ise araçlar rampaları çıkmakta zorlandı. Kış lastiği olmayan araçların yollarda kaydığı görüldü. Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, yoğun kar yağışı nedeniyle yollar yeniden karla kaplandı.


- Kocaeli
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Hande Erçel Meryem Uzerli Meghan Markle
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:49:42. #1.14#
title