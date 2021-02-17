Kocaeli'de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karla kaplı yollarda meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

?Kocaeli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış aralıklarla devam ederken, kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda ulaşımı etkiledi. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşüp, yol karla kaplanınca araçlar ilerlemekte zorlandı. Araçların kayması sonucu yaşanan kazalar ulaşımda aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri, hasar gören araçların yoldan hemen kaldırılmasını sağlayarak ulaşımı açık tuttu. Şehir merkezinde ise araçlar rampaları çıkmakta zorlandı. Kış lastiği olmayan araçların yollarda kaydığı görüldü. Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, yoğun kar yağışı nedeniyle yollar yeniden karla kaplandı.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR