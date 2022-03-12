Kocaeli'de yoğun kar yağışı - Haberler

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Kocaeli'de yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Cihan Atik - Güncel
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- Kocaeli'de yoğun kar yağışı Kocaeli genelinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

KOCAELİ (İHA) - - Kocaeli'de yoğun kar yağışı

KOCAELİ - Kocaeli genelinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde tipi sebebiyle zaman zaman köy yolları trafiğe kapatılıyor. Ekiplerin kent genelinde çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerinin ardından iki gündür etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Kocaeli'de yerini yer yer tipiye bıraktı. Kent genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle ekipler çalışmalarını arttırdı. Yüksek kesimlerde ise ekiplerin tipi ile mücadelesi sürüyor. Polis ekipleri şehir merkezinde sürücüleri uyarırken, jandarma ekipleri yoğun yağışın olduğu köy yollarını trafiğe kapatıyor. Kent genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yolları açık tutmak için çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de yoğun kar yağışı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

Meteoroloji, Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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